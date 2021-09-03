Национальная почтовая электронная система: как это работает

04.06.2021 постановлением № 308 Правительство Республики Беларусь утвердило Положение о порядке функционирования национальной почтовой электронной системы (далее – Положение № 308), которым определило порядок работы с почтовыми отправлениями в электронной форме, а также авторизации пользователей в национальной почтовой электронной системе (далее – электронная система).

Что такое электронная система

Под электронной системой понимается защищенная автоматизированная информационная система РУП «Белпочта», предназначенная для приема, обработки, хранения, доставки почтовых отправлений в электронной форме, извещений на такие отправления, уведомлений о получении почтовых отправлений, передачи иных сообщений, а также представления подтверждения об их приеме и доставке (абз. 20 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 15.12.2003 № 258-З «О почтовой связи» (далее – Закон № 258-З)).

В отличие от обычной электронной почты электронная система позволяет пересылать письма в электронной форме с сохранением юридической значимости факта отправки и вручения письма. Это выражается в том, что на электронном письме проставляется специальный знак (электронный почтовый штемпель), подтверждающий факт его пересылки в определенные дату и время (п. 5, абз. 10 п. 3 Положения № 308).

Кто может быть пользователем электронной системы

Электронная система является общедоступной (п. 7 Положения № 308).

Воспользоваться ее услугами могут как физические, так и юридические лица (абз. 6 п. 3 Положения № 308). При этом в отношении физических лиц установлены возрастные ограничения.

Так, на момент регистрации в электронной системе физическому лицу должно быть не менее 16 лет (п. 13 Положения № 308).

Чтобы иметь возможность получать электронные почтовые услуги посредством электронной системы, ее пользователи должны выполнить следующие условия (п. 9 Положения № 308):

пройти процедуры идентификации, аутентификации и авторизации в электронной системе;

предоставить согласие на получение почтовых отправлений в электронной форме.

Получение доступа к электронной системе

Чтобы получить доступ к электронной системе, пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте РУП «Белпочта», создав электронный почтовый ящик. Это можно сделать как с компьютера, так и с мобильного телефона.

Регистрация пользователя в системе осуществляется с использованием сертифицированных средств выработки электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП):

мобильная ЭЦП на сим-карте;

ЭЦП на USB носителях (AvToken, AvPass, AvBign).

При идентификации пользователя посредством ЭЦП на USB носителях потребуется установить AvTunProxy.

Справочно:

AvTunProxy – это криптографическое программное обеспечение для веб-приложений, которое позволяет пользоваться ЭЦП на разных платформах (Windows, Linux, MacOS) и в различных современных браузерах.

В ходе регистрации осуществляется идентификация пользователя, при прохождении которой пользователю выдаются персональные логин и пароль. С помощью логина и пароля пользователь может авторизоваться в электронной системе (п. 11 Положения № 308).

После авторизации пользователя созданный электронный почтовый ящик включается в единую базу электронных почтовых ящиков электронной системы (п. 12 Положения № 308).

Обратите внимание!

Пользователь имеет право зарегистрировать только один электронный почтовый ящик в электронной системе (абз. 2 п. 15 Положения № 308). За создание почтового ящика плата не взимается (п. 14 Положения № 308).

Созданный таким образом почтовый ящик будет являться уникальным и позволит определить пользователя на территории Республики Беларусь (ч. 3 п. 10 Положения № 308).

Физические лица могут пройти идентификацию также офлайн. Для этого необходимо обратиться в отделение почтовой связи и предъявить документ, удостоверяющий личность. Однако такой способ подойдет лишь для отправки и получения простых писем в электронной форме.

Какие виды электронных писем можно отправить

Предусмотрено три вида почтовых отправлений, которые можно отправить с использованием электронной системы.

1. Простое электронное письмо.

При пересылке такого письма фиксируется факт его приема (отправки) от отправителя без фиксирования факта доставки (вручения) адресату (абз. 8 п. 3 Положения № 308).

2. Заказное электронное письмо.

Пересылка такого письма предполагает фиксацию как факта его приема (отправки) от отправителя, так и факта доставки (вручения) адресату (абз. 5 п. 3 Положения № 308).

3. Гибридное отправление.

Такой вид отправлений предполагает возможность доставки электронного письма в физической форме (на бумаге) и наоборот – возможность доставки бумажного письма в электронной форме (абз. 7 ст. 1 Закона № 258-З).

Требования к электронному письму

Письмо в электронной форме должно соответствовать следующим требованиям:

1) текстовое сообщение письма не должно превышать 30 страниц;

2) в письмо может быть вложено не более 3 файлов размером до 10 МБ;

3) допустимые типы файлов вложения doc, docx, xls, xlsx, pdf.

Какие электронные письма запрещено пересылать

Запрещены к пересылке письма в электронной форме, содержащие (п. 26 Положения № 308):

сведения, пропагандирующие потребление наркотических и иных одурманивающих веществ, а также сведения о способах и методах их разработки, изготовления, использования и местах приобретения;

сведения, составляющие государственные секреты, иную информацию, распространение которой ограничено в соответствии с законодательными актами;

информацию о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ;

ненадлежащую рекламу;

информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь, в том числе направленную на пропаганду войны, экстремистской деятельности, порнографию, насилие и жестокость и др.

Оплата электронных почтовых услуг

Плата за электронные почтовые услуги, оказываемые посредством электронной системы, взимается при приеме электронных писем по тарифам РУП «Белпочта», действующим на дату приема писем.

Для подтверждения факта оплаты почтовой электронной услуги применяется электронный символ почтовой оплаты (п. 6 Положения № 308).

Справочно:

Под электронным символом почтовой оплаты понимается знак почтовой оплаты в электронной форме, содержащий информацию о стоимости электронной почтовой услуги и подтверждающий ее оплату (абз. 12 п. 3 Положения № 308).

Оплата электронных почтовых услуг производится банковской платежной картой онлайн через систему WEBPAY.

Стоимость услуг будет зависеть от того, кто является отправителем (физическое или юридическое лицо), а также от вида электронного письма (простое, заказное, гибридное).

Примеры стоимости пересылки электронных писем (belpost.by, по состоянию на 24.06.2021)

Наименование услуги Стоимость, руб. Для физических лиц Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отправление простого электронного письма 0, 42 0,35 Отправление заказного электронного письма 1,50 1,25 Уведомление о получении заказного электронного письма 0,42 0,35 Уведомление о прочтении заказного электронного письма 0,48 0,40 Оправление простого гибридного письма (электронного письма на бумаге)* 0,60 0,50 Оправление заказного гибридного письма (электронного письма на бумаге)* 1,80 1,50 Уведомление о получении заказного гибридного письма 0,42 0,35

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* Сверх тарифа взимается также плата за распечатку и конвертирование или изготовление бесконвертного почтового отправления.